Inaugurazione a I Quadrati Apre il centro Al Medina
Taglio del nastro, ieri mattina alla presenza di centinaia di persone, per il centro polifunzionale ‘Al Medina’, lo spazio culturale che la comunità islamica ha acquistato presso il direzionale ‘I Quadrati’, in zona Braida. Quella di ieri è stata comunque un’inaugurazione parziale, nel senso che a quegli spazi potrebbe aggiungersi – se verrà concesso il cambio di destinazione d’uso – anche una sala di culto che sostituirà quella che oggi sorge in via Cavour e contro la cui apertura il centrodestra cittadino sta raccogliendo firme con una petizione. Nel frattempo, tuttavia, gli spazi che ospiteranno le attività culturali, didattiche e ricreative dell’associazione sono fruibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Parco della Pace è realtà Ieri ho avuto la gioia di partecipare all’inaugurazione del nuovo Parco della Pace di Vicenza, il più grande spazio verde della città: 630 mila metri quadrati aperti a tutti i cittadini e le cittadine. Un luogo che per anni è stato simbol - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurazione a I Quadrati. Apre il centro Al Medina - Con un cambio di destinazione potrebbe aggiungersi anche una sala di culto. Secondo msn.com
Inaugurato a Sassuolo il centro polifunzionale ‘Al Medina’ ai Quadrati - Queste le parole di Hicham Ouachim, vicepresidente dell’associazione islamica, a precedere l’inaugurazione d ... Scrive sassuolo2000.it