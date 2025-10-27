inaugurazione a i quadrati apre il centro al medina

Taglio del nastro, ieri mattina alla presenza di centinaia di persone, per il centro polifunzionale ‘Al Medina’, lo spazio culturale che la comunità islamica ha acquistato presso il direzionale ‘I Quadrati’, in zona Braida. Quella di ieri è stata comunque un’inaugurazione parziale, nel senso che a quegli spazi potrebbe aggiungersi – se verrà concesso il cambio di destinazione d’uso – anche una sala di culto che sostituirà quella che oggi sorge in via Cavour e contro la cui apertura il centrodestra cittadino sta raccogliendo firme con una petizione. Nel frattempo, tuttavia, gli spazi che ospiteranno le attività culturali, didattiche e ricreative dell’associazione sono fruibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

