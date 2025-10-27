INA-Casa Via del Mare | performance di parola tra gesto e architettura a Spazio Murat

Si inaugura il 30 ottobre alle ore 18.30 a Spazio Murat la mostra “INA-Casa Via del Mare: performance di parola tra gesto e architettura”, a cura di studioconcreto (Laura Perrone e Luca Coclite). Il progetto propone una riflessione critica sull’eredità e la valorizzazione del patrimonio edilizio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

