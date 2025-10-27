In via Lagrange torna l' appuntamento con la solidarietà con la Fondazione Maria Teresa Lavazza ODV
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si rinnova l’appuntamento con la solidarietà: l’Associazione Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza ODV, insieme alla Fondazione Maria Teresa Lavazza EF, riapre il proprio spazio solidale nel cuore di Torino, in via Lagrange 5D, per sostenere la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
