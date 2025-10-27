In uscita Abruzzo i campioni siamo noi | l' omaggio a chi ha portato la regione nel mondo attraverso lo sport

È in uscita in libreria “Abruzzo: i campioni siamo noi”, un libro che raccoglie le storie di sportivi di origine abruzzese nati all’estero, insieme a quelle di atleti abruzzesi che hanno vissuto importanti esperienze internazionali.Il volume, pubblicato da Masciulli Edizioni, porta la firma di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La nuova Speed 400 e il suo misterioso proprietario In uscita verso nuove avventure. Grazie. #ForTheRide #triumphabruzzo #Happytriumphroads - facebook.com Vai su Facebook

In uscita “Abruzzo, i campioni siamo noi”: l'omaggio a chi ha portato la regione nel mondo attraverso lo sport - Firmato da Generoso D’Agnese, Geremia Mancini e Duilio Rabottini, il libro raccoglie le storie di sportivi di origine abruzzese nati all’estero, insieme a quelle di atleti abruzzesi che hanno vissuto ... Riporta chietitoday.it

Sport e sacrificio, in uscita 'Abruzzo: i campioni siamo noi' - Sta per arrivare in libreria 'Abruzzo, i campioni siamo noi', il nuovo volume pubblicato da Masciulli Edizioni e firmato da Genero ... msn.com scrive