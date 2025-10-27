In una sera controllate 152 persone | ladri e pusher e c' è chi guidava drogato

Strade e bar; negozi e centri commerciali. Una straordinaria operazione di controllo è andata in scena sabato 25 ottobre 2025, quando i Carabinieri della Compagnia di Chiari, supportati dalla Polizia Locale di Rovato, hanno passato al setaccio i comuni sotto la loro giurisdizione.Il bilancio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

