In una sera controllate 152 persone | ladri e pusher e c' è chi guidava drogato

Bresciatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strade e bar; negozi e centri commerciali. Una straordinaria operazione di controllo è andata in scena sabato 25 ottobre 2025, quando i Carabinieri della Compagnia di Chiari, supportati dalla Polizia Locale di Rovato, hanno passato al setaccio i comuni sotto la loro giurisdizione.Il bilancio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Bergamo, forze dell’ordine tra stazione e Malpensata: 152 persone controllate, 70 con precedenti - Controlli a Bergamo, coordinati dalla questura con il coinvolgimento di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza con unità cinofila e polizia locale, tra la serata di giovedì 30 luglio e il ... Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Sera Controllate 152 Persone