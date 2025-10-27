In servizio 26 nuovi vigili del fuoco per la provincia di Perugia

Da oggi Perugia e tutta la provincia potranno contare su 26 nuovi vigili del fuoco, entrati in servizio presso il comando di Perugia. Cresce così il numero di unità che andranno a rafforzare il dispositivo di emergenza provinciale del corpo, garantendo servizi di soccorso alle comunità sempre più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

