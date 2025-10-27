In radio Taylor Swift stenta
Taylor Swift non fa prigionieri da nessuna parte, macina record e raggiunge fatturati che al momento ben pochi altri, forse nessuno, riescono a fare. C’è un solo campionato nel quale lei non parte favorita e fatica a piazzarsi bene. Quello della radio. Per lo meno qui in Italia Taylor Swift non ha mai avuto risultati eclatanti e non fa eccezione neanche il nuovo brano The fate of Ophelia, tratto dal disco The life of a showgirl che è uno schiacciasassi in ogni classifica del mondo. Bene, secondo i rilevamenti di Earone, dopo 3 settimane il brano è finalmente entrato nella Top Ten fermandosi per ora al nono posto con oltre 77 milioni di ascolti radiofonici in sette giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
