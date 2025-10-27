In Piemonte 30mila nuovi casi di tumore l’anno oncologi | Vaccinare tutti i pazienti

(Adnkronos) – Tutti i pazienti oncologici in cura presso le strutture sanitarie del Piemonte devono vaccinarsi. Cinque sono le immunizzazioni fortemente raccomandate dagli specialisti: Covid-19, antinfluenzale, anti-pneumococcica, Hpv ed Herpes zoster. La sopravvivenza dal cancro è in costante aumento ed è importante tutelare a 360 gradi la salute dei malati anche prevenendo pericolose infezioni. E' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

