In Piemonte 30mila nuovi casi di tumore l’anno oncologi | Vaccinare tutti i pazienti
(Adnkronos) – Tutti i pazienti oncologici in cura presso le strutture sanitarie del Piemonte devono vaccinarsi. Cinque sono le immunizzazioni fortemente raccomandate dagli specialisti: Covid-19, antinfluenzale, anti-pneumococcica, Hpv ed Herpes zoster. La sopravvivenza dal cancro è in costante aumento ed è importante tutelare a 360 gradi la salute dei malati anche prevenendo pericolose infezioni. E' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Lavoro in #Piemonte, oltre 30mila assunzioni previste a ottobre 2025 Previste 30.270 #assunzioni a ottobre 2025, ma il 47% delle figure è difficile da reperire. Mancano soprattutto operai specializzati e laureati in ambito medico. @diarioditorino - X Vai su X
Regionali Veneto, Szumski lancia “Resistere Veneto”: «Contro i furti serve una Guardia civile regionale» TREVISO — Con quasi 30mila firme raccolte tra i cittadini e già depositate presso i tribunali provinciali, Riccardo Szumski, ex sindaco di Santa Lucia di Pi - facebook.com Vai su Facebook
In Piemonte 30mila nuovi casi di tumore l'anno, oncologi: "Vaccinare tutti i pazienti" - Di Maio (Aiom), 'vaccini arma fondamentale per evitare alcune malattie che in pazienti oncologici possono essere pericolose' ... Segnala adnkronos.com
Quarantamila piemontesi hanno un tumore alla prostata. Tremila nuovi casi all'anno - Trattamento della patologia e migliore qualità di vita. Lo riporta rainews.it