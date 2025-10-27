In Parlamento una corsa al riarmo da 4,5 miliardi

Mentre il governo Meloni vara una manovra di austerità e di tagli studiata solo per centrare i parametri che consentiranno di spendere 23 miliardi in più in difesa nel prossimo triennio, le commissioni Difesa del Parlamento sono inondate di nuovi programmi di riarmo da autorizzare per un impegno di spesa pluriennale complessivo di 4,5 miliardi. È questa la denuncia che arriva dai capigruppo del M5S nelle commissioni Difesa di Camera e Senato, Arnaldo Lomuti e Bruno Marton. La lunga lista della spesa per il riarmo. “A Montecitorio domani (oggi, ndr) è previsto il via libera definitivo, dopo quello del Senato, per l’acquisto della prima di due navi-spia per la Marina e di simulatori e altri 12 elicotteri Aw-169 per la nuova scuola di volo militare di Viterbo, mentre giovedì si esaminerà la richiesta di acquisto di nuovi blindati dell’esercito per la guerra chimica, batteriologica e nucleare e nuovi mezzi e attrezzature per il genio militare”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - In Parlamento una corsa al riarmo da 4,5 miliardi

Argomenti simili trattati di recente

L'accusa di avere usato tecniche da guerriglia urbana, la corsa sul taxi, il telefonino in cella: quello che #IlariaSalis, salvata dai colleghi dell'#Europarlamento, non dice sulla sua storia in Ungheria - X Vai su X

La presidente del Parlamento europeo è intervenuta alla Bocconi parlando dei valori sportivi, quali l'inclusione. Malagò ha risposto con una stoccata alle istituzioni italiane ed europee - facebook.com Vai su Facebook

In Parlamento una corsa al riarmo da 4,5 miliardi - I pentastellati Lomuti e Marton denunciano la silenziosa e costante corsa al riarmo che si sta svolgendo in Parlamento ... Si legge su lanotiziagiornale.it

Corsa al riarmo, Berlino spende sette miliardi per caccia, satelliti e un nuovo centro spaziale - Intanto, in Repubblica Ceca, il gruppo Csg investe nei droni in Usa, Regno Unito e Ucraina Il parlamento tedesco ha ... Secondo panorama.it