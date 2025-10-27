In Manovra 19,5 milioni per gli oratori | Luoghi di contrasto al disagio giovanile
LO STANZIAMENTO. Sei milioni e mezzo all’anno a livello nazionale, per il triennio 2026-2028. Sosterranno progetti e formazione. Gelmini (Noi Moderati): «Funzione educativa e sociale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi su Il Messaggero una mia intervista sulla manovra e sui risultati ottenuti per la Pubblica amministrazione e per le famiglie italiane. Abbiamo stanziato 500 milioni di euro tra detassazioni e fondi per gli enti locali, un segnale concreto di attenzione verso chi - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, dieci milioni di lavoratori poveri non vedranno un euro. @robertorotunno - X Vai su X
In Manovra 19,5 milioni per gli oratori: «Luoghi di contrasto al disagio giovanile» - Sei milioni e mezzo all’anno a livello nazionale, per il triennio 2026- Da ecodibergamo.it
Manovra, dalle tasse un tesoretto di 9 miliardi - Più risorse per le casse pubbliche anche dalle multe per irregolarità fiscali, cresciute di 150 ... Lo riporta milanofinanza.it