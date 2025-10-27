In Italia 4.000 attacchi informatici quotidiani nel 2024 DDos e ransomware le due minacce
Gli attacchi informatici in Italia sono aumentati, arrivando a 4.000 casi al giorno. E questo accadeva già nel 2024. A ribadirlo è il primo Cyber Security Report firmato da TIM e Cyber Security Foundation, prima fondazione no profit italiana dedicata alla sicurezza digitale. Al centro dello studio due minacce in forte crescita: attacchi DDoS e ransomware. «Questo report è molto più di una fotografia tecnica: è un invito a cambiare passo - afferma Marco Gabriele Proietti, fondatore della fondazione -. I numeri mostrano quanto serva una cultura della sicurezza digitale stabile, che vada oltre l’emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
