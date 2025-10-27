In Israele sta fiorendo il seme della pace | dopo due anni il cessate il fuoco che fa sperare
Il 7 ottobre ha cambiato tutto in Israele. Il 7 ottobre ha cambiato irreversibilmente le vite di chi ha perso gli affetti più cari, i figli, le madri, i padri, gli amici. Ha cambiato negli animi degli israeliani il modo di pensare alla guerra ed al terrorismo, in un lembo di terra che comunque ha sempre vissuto di instabilità e insicurezza, ma che fino a quella maledetta data non avrebbe immaginato un’evoluzione così tecnicamente implacabile e così terribilmente violenta. Quattro mesi dopo l’attacco di Hamas questi luoghi erano ancora annichiliti. Nel febbraio 2024, durante la prima missione che ci ha portato a Tel Aviv, Gerusalemme, Sderot e il Kibbutz di Kfar Aza, tutto sembrava ancora immobile, sospeso in un singulto di terrore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
