In Corea del Sud grande mostra su editore rivoluzionario Aldo Manuzio

Roma, 27 ott. (askanews) – "Festina Lente: Aldo Manuzio, the Publisher Who Changed the World" è il titolo della grande mostra internazionale – in programma dal 28 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026 – dedicata al genio editoriale Aldo Pio Manuzio (1449 circa-1515) e alla sua capacità di rivoluzionare l'arte tipografica. Manuzio è infatti considerato l'inventore del carattere tipografico corsivo e del libro in formato ridotto o "tascabile". La Biblioteca nazionale centrale di Roma, nell'ambito dei progetti per la diffusione della cultura italiana all'estero, ha ideato e organizzato un percorso espositivo dedicato al grande umanista ed editore che sarà ospitato presso il National Museum of World Writing Systems (MoW) di Incheon (Corea del Sud) e verrà inaugurato domani 28 ottobre.