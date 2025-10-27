In Belgio cresce la protesta contro un governo che penalizza i lavoratori
Le misure di austerità annunciate dall’esecutivo belga senza nessuna trattativa colpiscono le fasce più deboli della popolazione. Questa tensione, però, sta favorendo la ricostituzione di un fronte sindacale unito. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Scopri altri approfondimenti
L'allerta #meteo in #Belgio, a causa della tempesta #Benjamin, resterà in vigore fino alle prime ore di venerdì - facebook.com Vai su Facebook
In Belgio cresce la protesta contro un governo che penalizza i lavoratori - Le misure di austerità annunciate dall’esecutivo belga senza nessuna trattativa colpiscono le fasce più deboli della popolazione. Da internazionale.it