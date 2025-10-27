In arrivo la nuova serie Sky Exclusive

Nerdpool.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’omonimo bestseller dell’autrice pluripremiata Andrea Mara,  All Her Fault – di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale – è la nuova serie Sky Exclusive   che segna il ritorno sul piccolo schermo della vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe Awards  Sarah Snook  ( Succession ), qui protagonista e produttrice del progetto. La serie, un thriller psicologico in otto episodi, è in arrivo  in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 novembre. Co-protagonisti  Dakota Fanning  ( The Watcher, Ripley ) e  Jake Lacy  ( The White Lotus ). Il romanzo da cui è tratta la serie, bestseller nel Regno Unito e ancora inedito in Italia, ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di tenere il lettore con il fiato sospeso, intrecciando tensione, colpi di scena e profondi risvolti emotivi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

in arrivo la nuova serie sky exclusive

© Nerdpool.it - In arrivo la nuova serie Sky Exclusive

Altre letture consigliate

arrivo nuova serie skyAll Her Fault: trailer, trama, cast e data di uscita su Sky della serie mistery thriller - La serie è scritta e creata da Megan Gallagher, produttrice esecutiva insieme a Nigel ... Riporta today.it

arrivo nuova serie sky“All Her Fault”, Sarah Snook nella nuova serie thriller in arrivo su Sky - Dall’omonimo bestseller dell’autrice pluripremiata Andrea Mara, ALL HER FAULT – di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale – è la nuova serie Sky Exclusive che segna il ritorno sul piccolo sche ... Scrive teleblog.it

arrivo nuova serie skyAll Her Fault, trailer e data di uscita della serie con Sarah Snook - Dall’omonimo bestseller dell’autrice Andrea Mara, ALL HER FAULT, di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale, è la nuova serie Sky Exclusive che ... Secondo ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivo Nuova Serie Sky