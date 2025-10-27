In arrivo la nuova serie Sky Exclusive
Dall’omonimo bestseller dell’autrice pluripremiata Andrea Mara, All Her Fault – di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale – è la nuova serie Sky Exclusive che segna il ritorno sul piccolo schermo della vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe Awards Sarah Snook ( Succession ), qui protagonista e produttrice del progetto. La serie, un thriller psicologico in otto episodi, è in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 novembre. Co-protagonisti Dakota Fanning ( The Watcher, Ripley ) e Jake Lacy ( The White Lotus ). Il romanzo da cui è tratta la serie, bestseller nel Regno Unito e ancora inedito in Italia, ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di tenere il lettore con il fiato sospeso, intrecciando tensione, colpi di scena e profondi risvolti emotivi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
