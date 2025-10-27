In arrivo il Ciclone di Halloween | piogge e vento forte verso la fine della settimana al Nord e sul Tirreno
Saranno pochi i giorni di bel tempo in Italia per quest’ultima settimana di ottobre. Se lunedì e martedì le giornate saranno serene, da giovedì o venerdì il tempo potrebbe cambiare radicalmente, con l’arrivo di un vortice di bassa pressione dal nord Atlantico, già ribattezzata “ Ciclone di Halloween “. L’incontro tra l’aria fredda atlantica e le correnti umide di scirocco darà origine ad abbondanti precipitazioni, venti forti e al ritorno anche della neve sulle Alpi. Il 27 e il 28 ottobre il tempo sarà generalmente sereno con poche nuvole e temperature miti di giorno, ma da mercoledì il tempo cambierà, almeno sulle regioni settentrionali e tirreniche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
