Saranno pochi i giorni di bel tempo in Italia per quest’ultima settimana di ottobre. Se lunedì e martedì le giornate saranno serene, da giovedì o venerdì il tempo potrebbe cambiare radicalmente, con l’arrivo di un vortice di bassa pressione dal nord Atlantico, già ribattezzata “ Ciclone di Halloween “. L’incontro tra l’aria fredda atlantica e le correnti umide di scirocco darà origine ad abbondanti precipitazioni, venti forti e al ritorno anche della neve sulle Alpi. Il 27 e il 28 ottobre il tempo sarà generalmente sereno con poche nuvole e temperature miti di giorno, ma da mercoledì il tempo cambierà, almeno sulle regioni settentrionali e tirreniche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In arrivo il “Ciclone di Halloween”: piogge e vento forte verso la fine della settimana al Nord e sul Tirreno