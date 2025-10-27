In Abruzzo scomparse 438 persone nei primi otto mesi dell' anno più della metà nel Chietino e alcuni misteri durano da 30 anni

In provincia di Chieti, nei primi otto mesi del 2025, sono state presentate 246 denunce di scomparsa (+48,2% rispetto al 2024) e 74 persone sono state ritrovate (-1,3%). È quanto emerge dal report diffuso dall'associazione Penelope e citato dall'agenzia Ansa, con i dati aggiornati fino al 31. 🔗 Leggi su Chietitoday.it