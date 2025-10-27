In 19 anni consumati 625 ettari di suolo Ancisi LpRa | Folle corsa al cemento ma non è ancora finita
Oltre 600 ettari di suolo consumati nel comune di Ravenna nel giro di 20 anni. E future lottizzazioni sono ancora all'orizzonte. Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna, parla di "folle corsa al cemento" in merito alla situazione recentemente mostrata dai dati Ispra che pongono il comune. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In 19 anni consumati 625 ettari di suolo, Ancisi (LpRa): "Folle corsa al cemento, ma non è ancora finita" - Secondo il consigliere d'opposizione, nel nuovo Pug "resteranno esenti 51 lottizzazioni. Come scrive ravennatoday.it