Impunità su commissione Perché la Russia non vuole rinunciare ai suoi cyber criminali
La caduta dell’illusione della Russia come “porto franco” per i gruppi ransomware è al centro della più recente analisi dell’Insikt Group. La ricerca descrive come il Cremlino abbia smesso di ignorare il cybercrimine e stia oggi iniziando a gestirlo, regolandone gli spazi, misurandone l’utilità per deciderne il destino sulla base di una logica eminentemente politico-strategica. Un calcolo tra costi e opportunità, al cuore della trasformazione che gli analisti di Recorded Future definiscono “Dark Covenant 3.0”, dove l’impunità non è più garanzia ma privilegio condizionato. La ragion di Stato digitale Il cambiamento nasce dall’impatto dell’operazione internazionale Endgame, avviata nel maggio del 2024 e proseguita fino al 2025, che ha colpito l’intera filiera del ransomware russo, dai software di accesso iniziale alle botnet fino ai servizi di riciclaggio associati. 🔗 Leggi su Formiche.net
