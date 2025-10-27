Imprese fondo Nextalia perfeziona nuovo investimento in Flo
(Adnkronos) – Nextalia, per conto del fondo Nextalia Capitale Rilancio, annuncia il perfezionamento del secondo investimento in Flo S.p.A., primario gruppo italiano specializzato nel packaging alimentare, con posizioni di leadership a livello europeo in specifici segmenti e accesso a tecnologie innovative e sostenibili. Flo è un player internazionale nella produzione di contenitori per alimenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
70.000 € PER NUOVE IMPRESE IN ROMANIA 100% A FONDO PERDUTO Il ministero dei Fondi dell'UE Romania comunica l'apertura del bando “AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER LE ATTIVITÀ NON-AGRICOLE” - facebook.com Vai su Facebook
Imprese, fondo Nextalia perfeziona nuovo investimento in Flo - Nextalia, per conto del fondo Nextalia Capitale Rilancio , annuncia il perfezionamento del secondo investimento in Flo S. Come scrive adnkronos.com
Nextalia investe in Flo. Gli obiettivi dell’operazione - Il fondo Nextalia Capitale Rilancio entra come socio di minoranza nel capitale del leader europeo del food packaging. Segnala milanofinanza.it
Nextalia punta sulle cliniche veterinarie con Ca'Zampa - Nextalia Sgr chiude il fondo Nextalia Capitale Rilancio, focalizzato sul rilancio di imprese italiane in situazione di temporaneo disequilibrio finanziario, e completa il suo primo investimento, dando ... ansa.it scrive