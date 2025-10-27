Imprese campane troppo piccole export debole e burocrazia lenta | l’allarme di Carfora Confimi Industria

“Abbiamo denunciato per anni che la crisi del credito non nasce soltanto dalla mancanza di garanzie, ma dalla debole redditività delle imprese del Sud”, dichiara Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania e del Consorzio Suggestioni Campane Promotion. Oggi quella debolezza ha un volto preciso: secondo i più recenti dati Istat, oltre il 94% delle imprese campane è costituito da micro-aziende con meno di 10 addetti. La dimensione media si ferma a 3 addetti per unità locale, un dato che riflette un sistema produttivo fragile, con difficoltà strutturali nel generare fatturato, utili, occupazione stabile e capacità d’export. 🔗 Leggi su Ildenaro.it