impresa e lavoro sono le leve per lo sviluppo

Sacconi Possiamo crescere ben di più. Nonostante la crisi della globalizzazione, il suicidio dell'industria europea, i nostri antichi ritardi. La novità epocale della IA offre straordinarie opportunità di applicazioni alla nostra acciaccata creatività perché ancora attiva in molte manifatture. La stessa, crescente, domanda pubblica per la difesa, sarà portatrice di quell'uso duale, militare e civile, per il quale abbiamo un campione nazionale con le sue alleanze internazionali. Abbiamo giacimenti di dati e super calcolatori che li possono valorizzare. Come Israele senza materie prime, potremmo diventare una ' start up nation '.

