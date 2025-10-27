Impiegati del Comune | per 196 precari si passa da 34 a 36 ore settimanali

Da 34 a 36 ore settimanali, a partire da aprile 2026, per 196 impianti a tempo parziale e a tempo determinato. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale di Agrigento nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027. Si tratta di un atto propedeutico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

LabTv. . Per gli ausiliari del traffico di Avellino impiegati nell'Acs, partecipata al 100% del Comune, si apre la possibilità di un'assunzione diretta nell'ente di Piazza del Popolo. La questione è allo studio del sub commissario Vincenzo Iannuzzi. Per il segretario - facebook.com Vai su Facebook

Cantieri LavoRAS 2024: convocazione di candidate e candidati per le prove di idoneità di due profili professionali. Interessati ID 20264 (ingegnere civile) e ID 20272 (impiegati amministrativi-diploma) - X Vai su X

Fp Cgil, 'impiegati precari del post-sisma siano stabilizzati' - La Fp Cgil Marche chiede alla Regione e al governo di stabilizzare il personale precario impiegato nella ricostruzione post sisma 2016 nei comuni e nelle province marchigiane. Si legge su ansa.it

Gli impiegati del Comune va in Prefettura - Domani, alle 10, i rappresentanti sindacali dei lavoratori del Comune di Pescia sono attesi in Prefettura per discutere della grave situazione che, ormai da tempo, coinvolge uffici e servizi. Da lanazione.it