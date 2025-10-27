Impiegati del Comune | per 196 precari si passa da 34 a 36 ore settimanali

Agrigentonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 34 a 36 ore settimanali, a partire da aprile 2026, per 196 impianti a tempo parziale e a tempo determinato. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale di Agrigento nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027. Si tratta di un atto propedeutico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Fp Cgil, 'impiegati precari del post-sisma siano stabilizzati' - La Fp Cgil Marche chiede alla Regione e al governo di stabilizzare il personale precario impiegato nella ricostruzione post sisma 2016 nei comuni e nelle province marchigiane. Si legge su ansa.it

Gli impiegati del Comune va in Prefettura - Domani, alle 10, i rappresentanti sindacali dei lavoratori del Comune di Pescia sono attesi in Prefettura per discutere della grave situazione che, ormai da tempo, coinvolge uffici e servizi. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Impiegati Comune 196 Precari