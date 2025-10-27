Imola, 26 ottobre 2025 – Erano appena saliti sul furgone noleggiato. A bordo avevano diversi cric per il sollevamento delle auto, cacciaviti e mattoni. Tutto il materiale utile per rubare le ruote delle macchine. Cosa che nella notte tra venerdì e sabato a una banda di puglies i, originari di Cerignola e in trasferta a Imola, era riuscita, colpendo almeno sei macchine tra via Tiro a Segno, la Pedagna, il quartiere Cappuccini, la stazione e la zona di Mirrino. In tutti i casi i proprietari hanno ritrovato il mezzo senza pneumatici. Così, visto l’esito, i malviventi avevano deciso di riprovarci. Ma una volta usciti dalla casa in cui si trovavano, a Mordano, hanno dovuto fare i conti con la Polizia del commissariato di Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imola, furti di pneumatici. Indagine lampo della polizia: denunciate cinque persone