Immenso Alessio Sakara! Il Legionarius batte Chris Camozzi e diventa campione del mondo Cruiserweight BKFC a 44 anni

Roma 27 aprile 2025, - “Sabato sera combatterò per il titolo, voglio vincere per il mio Paese”, aveva dichiarato Alessio Sakara durante la conferenza stampa di BKFC 83. Promessa mantenuta, sabato 25 ottobre il Legionarius ha battuto il detentore del titolo mondiale Cruiserweight BKFC, l'americano Chris Camozzi, portando la cintura iridata nella sua Roma e confermandosi a 44 anni un'icona assoluta degli sport da combattimento. “L'evento di Firenze dello scorso aprile è stato un successo, ma a Roma è successo qualcosa di epico”, ha commentato Gabriel Rapisarda, imprenditore e proprietario di Gabriel & Spirits, che ha portato la promotion BKFC in Italia e ha sponsorizzato e finanziato completamente l'evento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

