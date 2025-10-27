Immagini dal Sannio | il lago di Guardialfiera e il mistero del ponte di Annibale

Siamo ai confini della Pentria, in un piccolo borgo che conta circa mille anime e che nel 1130 fu conquistato da Ruggero II di Sicilia. Guardialfiera è un paesino che vede nell’agricoltura la sua massima risorsa: i rinomati uliveti, infatti, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il lago di Guardialfiera e il mistero del ponte di Annibale

Leggi anche questi approfondimenti

Il 15 ottobre 2015 il Sannio fu travolto da piogge torrenziali: i fiumi strariparono, due vite furono spezzate e si contarono danni ingenti anche ad importanti realtà del tessuto produttivo italiano. Dieci anni dopo, ricordiamo quei giorni difficili in cui il sistema di Pro - facebook.com Vai su Facebook

Immagini dal Sannio: il lago di Guardialfiera e il mistero del ponte di Annibale - Siamo ai confini della Pentria, in un piccolo borgo che conta circa mille anime e che nel 1130 fu conquistato da Ruggero II di Sicilia. Scrive fremondoweb.com

L'acqua del lago di Guardialfiera continua a rifornire il basso Molise - Per garantire un adeguato flusso d'acqua ai comuni del Basso Molise e a quelli della zona costiera, si stanno ancora utilizzando le riserve idriche del lago di Guardialfiera, che vanno ad integrare le ... Come scrive rainews.it