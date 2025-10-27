Ilva i sindacati si autoconvocano a Palazzo Chigi dopo il rinvio | Servono risposte

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo rinvia, i sindacati no. E così, martedì pomeriggio, Fim, Fiom e Uilm si presenteranno comunque sotto Palazzo Chigi: un’ autoconvocazione perché – dicono i rappresentanti dei metalmeccanici – non c’è più tempo e servonorisposte concrete dai ministri competenti” sul “futuro dei lavoratori e degli stabilimenti” dell’ Ilva. Al presidio saranno presenti i leader sindacali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. La decisione era stata già in parte anticipata quando venerdì il governo aveva ufficializzato il rinvio della riunione di aggiornamento sulla situazione, giustificandolo con la convocazione del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ilva i sindacati si autoconvocano a palazzo chigi dopo il rinvio servono risposte

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, i sindacati si autoconvocano a Palazzo Chigi dopo il rinvio: “Servono risposte”

Contenuti che potrebbero interessarti

ilva sindacati autoconvocano palazzoEx Ilva, i sindacati nazionali si autoconvocano a Palazzo Chigi - Dopo il rinvio dell’incontro con il Governo, i sindacati nazionali si riuniscono a Palazzo Chigi per sollecitare decisioni su ex Ilva. Da trmtv.it

ilva sindacati autoconvocano palazzoEx Ilva, l’allarme dei sindacati dopo il rinvio al tavolo di Governo: «È inaccettabile. Torniamo a Palazzo Chigi» - Il documento dei confederali: «Servono risposte urgenti e il mancato intervento del governo mette seriamente a rischio il futuro ambientale e occupazionale dell’intera comunità ionica» ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

ilva sindacati autoconvocano palazzoVertenza Ex Ilva, sindacati in pressing su Palazzo Chigi - Uil mantengono la linea dura e confermano la loro presenza a Palazzo Chigi ... Segnala ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Ilva Sindacati Autoconvocano Palazzo