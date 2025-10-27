ILSOLITOMUTE dal 29 ottobre al 2 Novembre special guest host al Lucca Comics & Games

Dal 29 ottobre al 2 Novembre, ilSolitoMute al secolo Raffaele Bottone, sarà grande protagonista e conduttore per vivere il meglio dell’intrattenimento e del Gaming & Tech presso il padiglione di Euronics al Lucca Comics & Games 2025 con un palinsesto ricco di azione, interviste, talk, quiz e tanti ospiti e sorprese. Durante tutti i giorni della Kermesse ilSolitoMute sarà così tra i principali mattatori del Padiglione di Euronics un grande spazio interattivo e dinamico di 300 mq nel suggestivo scenario del Baluardo Santa Croce in cui videogames, tornei, sfide, giochi, intrattenimento, tecnologia, creatività e molto altro si fonderanno in un’unica incredibile esperienza all’insegna del divertimento e della condivisione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

