Iliad Monica Maggioni e Marcello Ascani nell’Advisory Board

Iliad ha annunciato il rinnovo dell’ Advisory Board, l’organo consultivo che accompagna le decisioni strategiche dell’azienda in materia di posizionamento, comunicazione e sostenibilità. Le new entry sono Monica Maggioni, già presidente della Rai, ad di Rai Com e prima donna alla direzione del Tg1, e Marcello Ascani, content creator e imprenditore nonché fondatore dell’agenzia Flatmates. Creato nel 2021, l’Advisory Board coniuga continuità strategica e rinnovamento delle idee con la presenza di figure di alto profilo nell’informazione, nella comunicazione digitale, nell’economia e nella scienza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

