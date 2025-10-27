Iliad Monica Maggioni e Marcello Ascani nell’Advisory Board
Iliad ha annunciato il rinnovo dell’ Advisory Board, l’organo consultivo che accompagna le decisioni strategiche dell’azienda in materia di posizionamento, comunicazione e sostenibilità. Le new entry sono Monica Maggioni, già presidente della Rai, ad di Rai Com e prima donna alla direzione del Tg1, e Marcello Ascani, content creator e imprenditore nonché fondatore dell’agenzia Flatmates. Creato nel 2021, l’Advisory Board coniuga continuità strategica e rinnovamento delle idee con la presenza di figure di alto profilo nell’informazione, nella comunicazione digitale, nell’economia e nella scienza. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
UN FURTO/RAPINA IN VIA PRIONE Ci segnalano momenti concitati in via Prione. Secondo quanto ci hanno riferito, ci sarebbe stato un furto nel punto di vendita della Iliad. Le commesse - illese - sono uscite per strada urlando, ricevendo aiuto dai passanti. - facebook.com Vai su Facebook
Iliad, Monica Maggioni e Marcello Ascani nell’Advisory Board - Iliad ha rinnovato il suo Advisory Board: new entry sono Monica Maggioni, già presidente Rai, e il content creator Marcello Ascani. Come scrive lettera43.it
iliad, nel nuovo Advisory Board anche Monica Maggioni - iliad annuncia oggi il rinnovo del proprio Advisory Board, organo consultivo che supporta l'azienda nelle scelte strategiche. Come scrive key4biz.it
Maggioni si licenzia dalla Rai ma condurrà ancora i suoi talk - Monica Maggioni si è licenziata dalla Rai dopo 33 anni, ma continuerà a condurre i suoi programmi di approfondimento avendo firmato un accordo in tal senso con la tv pubblica. ansa.it scrive