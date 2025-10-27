Iliad down impossibile fare telefonate e Internet senza connessione | migliaia di segnalazioni dagli utenti
Iliad down. Un vasto disservizio sta colpendo la rete dell’ operatore telefonico Iliad dalle prime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre. A partire dalle 13:00 circa, migliaia di utenti hanno iniziato a lamentare problemi di rete. Nel dettaglio, a a molti clienti risulta impossibile sia effettuare e ricevere telefonate (la linea cade o non dà segnale), sia utilizzare la connessione dati per navigare su Internet. La portata del guasto è confermata dai numeri del portale specializzato Downdetector, che in meno di un’ora ha raccolto oltre 10.000 segnalazioni da tutta Italia, con picchi concentrati nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
