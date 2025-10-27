Iliad down impossibile fare chiamate e connettersi a internet | migliaia di segnalazioni da tutta Italia Cosa sta succedendo

Le segnalazioni hanno raggiunto quota 10mila su Downdetector, il sito che mostra in tempo reale i malfunzionamenti delle compagnie telefoniche. Gli utenti lamentano l’impossibilità di connettersi a internet e di fare chiamate, con problemi sia sulle linee fisse che sulla telefonia mobile. Malfunzionamenti dalle 13:30. La rete Iliad starebbe avendo dei malfunzionamenti dalle 13:30 circa di lunedì 27 ottobre. Tra le città più colpite ci sarebbero Milano, Roma, Torino e Bologna a testimoniare criticità diffuse in tutta Italia. Dall’azienda ancora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. I numeri di Iliad in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

