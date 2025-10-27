Non è stato un bel week-end per gli arbitri della nostra serie A, ma neppure per i bomber, quelli a cui allenatori e tifosi chiedono i gol. Lautaro invece che fare gol litiga con Conte che addirittura al centravanti rinuncia perchè non avendo Lukaku e Hojlund non si fida di Lucca. Il povero Gimenez che non riesce a buttarla dentro neanche contro il Pisa e meno male (per il Milan) che nel frattempo si è svegliato Leao. Ancora più clamorosi i casi di Juve e Roma: all’Olimpico David che i gol dovrebbe segnarli propizia la rete della Lazio con uno sciagurato retropassaggio e Vlahovic sempre con la valigia in mano non fa meglio. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il week-end nero dei bomber di A Ma non è sempre colpa loro