Il week end del Rugby Valdarno
Arezzo, 27 ottobre 2025 – Sabato scorso la formazione Under 14 del Rugby Valdarno è scesa in campo per una partita combattuta, terminata 31 a 33 In casa. Nonostante la sconfitta in misura, la squadra ha dimostrato grande impegno e determinazione. Tuttavia, c'è ancora margine di miglioramento, segno che la strada intrapresa è quella giusta, ma richiede ancora lavoro e dedizione. I piccoli atleti dell'Under 8 hanno partecipato sabato alla Festa del Rugby organizzata a Scandicci, insieme a squadre provenienti da tutta la Toscana. È stata una giornata intensa in cui i bambini hanno potuto mettersi alla prova, facendo tesoro di insegnamenti preziosi per il loro futuro sportivo.
