Il week end del Rugby Mammut
Arezzo, 27 ottobre 2025 – Fine settimana di grandi soddisfazioni per il Rugby Mammut che si è aperto venerdì con la premiazione come società dell'anno, dall'associazione veterani dello sport di Montevarchi. Un'incredibile emozione e soddisfazione per questa giovane società che sta lavorando con impegno e costanza per realizzare un grande sogno. Lo stesso impegno messo in campo dai giovani atleti che questo fine settimana hanno portato a casa meritate vittorie. L' U18 in collaborazione con Vasari Arezzo ha guadagnato una netta vittoria 51-12 contro Pistoia. Partita a senso unico per i nostri ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
