Il Villaggio dei Puffi cambia volto | sopralluogo del sindaco con Loffredo
Questa mattina, il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore ai lavori pubblici hanno effettuato un sopralluogo nel quartiere di Sant'Eustachio, tra via Marchiafava e via Mary Chieffi, conosciuto anche come “Villaggio dei Puffi”. Il restyling Nel corso dell'incontro, hanno illustrato nel dettaglio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Liratv. . Nuovo look per Brignano: via alla riqualificazione Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTV #EseiProtagonista #Liratg #News #nuovo #brignano #villaggio #puffi #sindaco #napoli #riqualificazio - facebook.com Vai su Facebook