Il Villaggio dei Puffi cambia volto | sopralluogo del sindaco con Loffredo

Questa mattina, il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore ai lavori pubblici hanno effettuato un sopralluogo nel quartiere di Sant'Eustachio, tra via Marchiafava e via Mary Chieffi, conosciuto anche come “Villaggio dei Puffi”. Il restyling Nel corso dell'incontro, hanno illustrato nel dettaglio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it