Il villaggio abbandonato che è stato inghiottito dalla natura la storia di Houtouwan

Nella provincia di Zhejiang in Cina si trova un villaggio unico nel suo genere. Houtouwan, infatti, abbandonato dagli '90, è stato completamente inghiottito dalla natura, come dimostrano le immagini suggestive del luogo. Vecchia città di pescatori, oggi questo luogo è il perfetto esempio della potenza indiscussa della natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

