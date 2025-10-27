Il villaggio abbandonato che è stato inghiottito dalla natura la storia di Houtouwan
Nella provincia di Zhejiang in Cina si trova un villaggio unico nel suo genere. Houtouwan, infatti, abbandonato dagli '90, è stato completamente inghiottito dalla natura, come dimostrano le immagini suggestive del luogo. Vecchia città di pescatori, oggi questo luogo è il perfetto esempio della potenza indiscussa della natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
