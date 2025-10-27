Il vigile del fuoco sul palco e l’invito a uscire dal teatro | il terremoto colpisce anche il concerto di Massimo Ranieri video
Anche il concerto di Massimo Ranieri al teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino ha subito le conseguenze del terremoto. La tappa del tour “Tutti i sogni ancora in volo” è stata sospesa e gli spettatori dovranno aspettare ancora per potersi emozionare assieme al cantante. Il concerto era appena iniziato quando, la scossa con epicentro nel comune di Montefredane, si è fatta sentire anche nel teatro. Nonostante lo spavento, non ci sono state scene di panico tra gli spettatori, che poi hanno lasciato a malincuore la sala, seguendo le indicazioni fornite dai pompieri. Un agente dei vigli del fuoco è salito sul palco per aggiornare i presenti: “Scusate per l’intrusione, ma come avete ben sentito poco fa c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
