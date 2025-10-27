Anche il concerto di Massimo Ranieri al teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino ha subito le conseguenze del terremoto. La tappa del tour “Tutti i sogni ancora in volo” è stata sospesa e gli spettatori dovranno aspettare ancora per potersi emozionare assieme al cantante. Il concerto era appena iniziato quando, la scossa con epicentro nel comune di Montefredane, si è fatta sentire anche nel teatro. Nonostante lo spavento, non ci sono state scene di panico tra gli spettatori, che poi hanno lasciato a malincuore la sala, seguendo le indicazioni fornite dai pompieri. Un agente dei vigli del fuoco è salito sul palco per aggiornare i presenti: “Scusate per l’intrusione, ma come avete ben sentito poco fa c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il vigile del fuoco sul palco e l’invito a uscire dal teatro: il terremoto “colpisce” anche il concerto di Massimo Ranieri (video)