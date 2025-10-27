Il video della liberazione di una famiglia di castori in Scozia | un ritorno atteso 400 anni
In Scozia una famiglia di castori europei è stata liberata in un'area protetta dopo 400 anni di assenza. La specie, fino a poco tempo fa quasi estinta in tutta Europa, sta tornando a popolare i fiumi europei grazie a progetti di reintroduzioni, ma anche per merito di liberazioni misteriose e non autorizzate, come avvenuto qui in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La storica famiglia di panificatori genovesi apre in via Martiri della Liberazione. Pino Randazzo: “Una conquista costruita con qualità, innovazione e passione. Ora puntiamo sul gluten free e sulle nuove generazioni” - facebook.com Vai su Facebook
Partecipiamo alla gioia delle famiglie per la liberazione degli ostaggi sequestrati da Hamas. Il fondamentale spiraglio di tregua con la firma dell’Accordo e il cessate il fuoco devono ora trasformarsi in una pace giusta, per due popoli e due stati. L’Italia lavori pe - X Vai su X