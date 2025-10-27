Il video della liberazione di una famiglia di castori in Scozia | un ritorno atteso 400 anni

In Scozia una famiglia di castori europei è stata liberata in un'area protetta dopo 400 anni di assenza. La specie, fino a poco tempo fa quasi estinta in tutta Europa, sta tornando a popolare i fiumi europei grazie a progetti di reintroduzioni, ma anche per merito di liberazioni misteriose e non autorizzate, come avvenuto qui in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it