Il video del tentato rapimento di Andrei Mostovoy | agguato di incappucciati il nazionale russo lotta

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha destato scalpore in Russia il tentativo di rapimento di un calciatore di primissimo piano, il 27enne centrocampista dello Zenit San Pietroburgo e della nazionale Andrei Mostovoy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

video tentato rapimento andreiIl video del tentato rapimento di Andrei Mostovoy: agguato di incappucciati, il nazionale russo lotta - Ha destato scalpore in Russia il tentativo di rapimento di un calciatore di primissimo piano, il 27enne centrocampista dello Zenit San Pietroburgo e della ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Video Tentato Rapimento Andrei