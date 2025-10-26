Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Lazio-Juve, doppio caos arbitrale: “È una pagliacciata” calciomercato.it
Le pagelle di Leo Turrini: 10 a Bearman e Norris, 0 per Briatore sport.quotidiano.net
LIVE Perugia-Civitanova 3-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono al tie break il ... oasport.it
Lazio-Juve, le pagelle: Isaksen incontenibile, 7,5. David, solo nebbia: 4 gazzetta.it
Malattie rare e oncologia, Campania pronta alla sfida ilmattino.it
Kimi Antonelli davanti a Russell per la prima volta! Ma l’ordine di scuderia… oasport.it
La moglie di Sangiuliano contro Report: “Quell’audio è illegale, io una vittima. Il Garante ha applicato la legge”
La giornalista Federica Corsini, moglie dell’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha deci... ► cinemaserietv.it
Caressa boccia gli arbitri: «Hanno fatto un casino in questa giornata di Serie A. Gli errori nascono da una riunione fatta nei giorni scorsi»
Caressa e le polemiche arbitrali: “Basta rigorini”, ma il VAR crea solo più confusione. Momento non... ► calcionews24.com
Volley, Perugia vince il braccio di ferro con Civitanova: tie break da urlo in Superlega
Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-2 (25-15; 22-25; 25-20; 23-25; 15-11) nel big match della sec... ► oasport.it
Carlos Alcaraz è un fenomeno anche nei pronostici: non ha sbagliato niente su Real Madrid Barcellona
Il numero 1 del tennis ha risposto a una domanda a Parigi, ha fatto il pronostico di Real Madrid-Ba... ► fanpage.it
27 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Il 27 ottobre è il 300° giorno dell’anno, alla fine dell’anno mancano 65 giorni.Santi del giorno: ... ► veronasera.it
Incidente a Bellizzi: auto finisce sul marciapiede, dramma sfiorato
“Sempre colpa della velocità: oggi pomeriggio verso le 16, ingresso centro urbano, rotatoria Via C... ► salernotoday.it
NASCAR, Byron elimina Blaney vincendo a Martinsville. Anche Larson in finale
William Byron vince ed elimina dalla corsa al titolo nella NASCAR Cup Series Ryan Blaney dopo una n... ► oasport.it
L’oroscopo di lunedì 27 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Sogni e determinazione vanno a braccetto nell'oroscopo di lunedì 27 ottobre 2025, con la Luna in Ca... ► fanpage.it
Terremoto in Irpinia, arriva la Protezione civile: «Quadro rassicurante»
Una scossa di magnitudo 4.0 sabato sera e altre più lievi nella notte hanno riportato in Irpinia l?i... ► ilmattino.it
Napoli, l’anoressia tra i giovani: un’emergenza in aumento
A Napoli e nella regione Campania il fenomeno dei disturbi del comportamento alimentare, in partico... ► laprimapagina.it
Pagelle Salernitana–Casertana 2 1: Golemic gladiatore, Villa ancora decisivo
La Salernitana supera la Casertana nel derby e torna in testa alla classifica da sola La Salerni... ► notizieaudaci.it
Miopia infantile: un fattore di rischio per l’apprendimento
Che le persone miopi facciano fatica a mettere a fuoco oggetti lontani, è un fatto risaputo. Meno ... ► veneziatoday.it
Lazio Juve, le pagelle: Isaksen incontenibile, 7,5. David, solo nebbia: 4
Nei biancocelesti grande prestazione anche da parte di Gila, Cataldi e Basic. Nei bianconeri si salv... ► gazzetta.it
Chevalier vuole far dimenticare Donnarumma: “Cerco di ignorare le critiche”
Il portiere del Paris Saint-Germain vuole far dimenticare Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Mila... ► pianetamilan.it
Salernitana Casertana: il tabellino della partita
SALERNITANA-CASERTANA 2-1Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio (40? st Fra... ► salernotoday.it
Del Piero sentenzia sulla Juve dopo la sconfitta contro la Lazio: «Non credo che con un altro allenatore questa squadra potrebbe vincere lo scudetto. Non è un discorso di confusione ma…»
di Redazione JuventusNews24Del Piero ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Lazio Juve: tutte le d... ► juventusnews24.com
Bergonzi rilancia: «Napoli Inter? Quello non è rigore, e Di Lorenzo andava ammonito! Ecco il motivo»
di Redazione Inter News 24Bergonzi rilancia: «Napoli Inter? Quello non è rigore, e Di Lorenzo andava... ► internews24.com
Il ritorno della malamovida
Puntuale come le tasse, dopo la pausa estiva la malamovida torna ad agitare le notti della zona univ... ► ilrestodelcarlino.it
Lazio Juventus, pagelle: Basic (8), Provedel (7), Zaccagni (7), David (4), Locatelli (5)
La Lazio ringrazia Basic e vince all'Olimpico contro una Juventus sempre più in crisi. La formazione... ► ilmessaggero.it
Crisi senza fine per la Juventus: Tudor è ormai solo
La Juventus affonda, e questa volta senza più attenuanti. La sconfitta con la Lazio è l’ennesima pr... ► thesocialpost.it
Basket Serie A: Brescia supera Cantù e torna in vetta da sola
Milano, 26 ottobre 2025 – Dopo una notte trascorsa in testa in coabitazione con Trento e Tortona, la... ► sport.quotidiano.net
Golpe militare per sostituire Zelensky, l’idea di un famoso artista ucraino
Non è un mistero che il gradimento di Zelensky sia in forte calo in Ucraina, ma è notevole constat... ► api.follow.it
GP Città del Messico: Leclerc lotta con Hamilton, Verstappen tenta il colpaccio! L'avvio è da brividi
Inizia il GP di Città del Messico e le Ferrari danno spettacolo mentre Norris difende la leadership:... ► video.gazzetta.it
Formula 1: Norris vince e si prende la vetta, Leclerc secondo
AGI - Lando Norris (McLaren) vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale ... ► agi.it
Perugia batte Civitanova nel big match. Trento vince facile e resta in testa, Milano ko a Piacenza
Ritorno travolgente al palazzetto per i piemontesi; show di Bovolenta in Emilia, al PalaBarton decid... ► gazzetta.it
Formula 1, GP Messico 2025: Norris trionfa a Città del Messico e diventa leader del Mondiale
La Formula 1 si accende in Messico, dove il pubblico dell’Hermanos Rodríguez ha assistito a una gar... ► atomheartmagazine.co
Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve: «Momento bruttissimo, per noi tutte le partite sono difficili. È un bene rigiocare subito. Fare un passo indietro? Si fanno solo passi in avanti. Se ho incontrato la società…»
di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve: le dichiarazioni dell’allenatore... ► juventusnews24.com
L’Olimpia Teodora fa tre su tre vincendo anche a San Giorgio Piacentino
Prosegue l’avvio di campionato perfetto per una bella Olimpia che supera anche l’ostacolo San Gior... ► ravennatoday.it
Arte moderna e collezionismo per l’uomo: guida introduttiva.
Scopri il mondo dell'arte moderna uomo: una guida introduttiva per comprendere e apprezzare le oper... ► mondou.it
Tudor: «Perché non facciamo gol? Bella domanda, non lo so»
L’allenatore della Juventus, Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta con... ► ilnapolista.it
F1, Charles Lecerc ammette: “La Virtual Safety Car mi ha salvato”
Charles Leclerc centra il secondo posto e trae il massimo possibile dal GP del Messico, ventesimo a... ► oasport.it
A Roma torna Unique, il Market per chi ama l’artigianato e lo stile autentico
Dopo il grande successo del debutto di ottobre, Unique Market torna l’1 e 2 novembre con un nuovo ... ► romatoday.it
Lazio Juventus 1 0, terza sconfitta di fila per Tudor
L’ottava giornata di Serie A si conclude con una vittoria importante per la Lazio che, all’Olimpico... ► lapresse.it
Oroscopo di martedì 28 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno
Scopri l’oroscopo di oggi, martedì 28 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previs... ► atomheartmagazine.co
La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato
La Lazio ha firmato il colpaccio nella domenica riservata alla Serie A, sconfiggendo la Juventus pe... ► oasport.it
Come l’intelligenza artificiale generativa rivoluziona le aziende nel 2025
Il futuro delle aziende è segnato dall'intelligenza artificiale generativa, scopri come affrontarlo... ► donnemagazine.it
F1, Norris domina in Messico, ora è leader del Mondiale: Leclerc secondo
Lando Norris fa la voce grossa in Messico: il pilota della McLaren domina il GP e si prende la test... ► sportface.it
Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY del director di Final Fantasy 7 Rebirth, e non solo perché è un JRPG
A fine anno ogni giocatore si trova di fronte all’inevitabile domanda: qual è il vero gioco dell’an... ► game-experience.it
Atalanta Under 23 da urlo: Picerno travolto 6 2, è la terza vittoria di fila
Caravaggio. L’Atalanta Under 23 ci ha preso davvero gusto e adesso non si ferma più. I nerazzurri t... ► bergamonews.it
Replica La notte nel cuore in streaming, puntate del 26 ottobre | Video Mediaset
Nuovo appuntamento stasera domenica 26 ottobre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore (Siyap Kal... ► superguidatv.it
‘L’ultima chiamata, la bastonata inaspettata’: Diego Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco
Un’amicizia lunga 55 anni tra teatro e ricordi Diego Abatantuono a Domenica In con Mara Venier r... ► notizieaudaci.it
Lando Norris: “Ottima partenza, fondamentale per la strategia”
Tappa e maglia, verrebbe da dire, per Lando Norris in Messico. Sul circuito di Città del Messico, v... ► oasport.it
Serie A, Lazio Juventus 1 0. Blackout all’Olimpico: gol e highlights
All’Olimpico di Roma la Juventus cade ancora. La Lazio vince 1-0 grazie a un gol di Basic nei prim... ► torinotoday.it
Norris vince ed è leader Mondiale Leclerc secondo, poi Verstappen
La Formula 1 ha un nuovo padrone. E’ Lando Norris che con la vittoria nel Gran Premio di Città del ... ► panorama.it
Trapianto di capelli: un settore in costante crescita
Negli ultimi anni, il settore del trapianto di capelli sta vivendo un vero e proprio boom. Da comp... ► milanotoday.it
Pronostici di oggi 27 ottobre: i posticipi del lunedì con Atletico Madrid e Porto
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 27 ottobre. Real Betis – Atletico Madrid, Moreire... ► infobetting.com
Il Belgio si oppone: salta il piano UE di finanziare l’Ucraina coi patrimoni russi congelati
Sembrava fatta e invece al piano di Bruxelles di ricorrere ai patrimoni russi congelati si è oppost... ► api.follow.it
Beatrice Bellucci, com'è morta? Corsa di 10 chilometri a 150 all?ora sulla Colombo: così la Bmw l'ha uccisa
Sono decine le telecamere - posizionate su 10 chilometri di strada - che gli inquirenti hanno acquis... ► ilmessaggero.it
F1 Messico, Norris vola: vittoria e primato nel Mondiale, Leclerc sul podio davanti a Max. L’ordine d’arrivo
Città del Messico (Messico) 26 ottobre 2025 - Alcune previsioni attendevano una gara noiosa, ma al... ► sport.quotidiano.net
LIVE Perugia Civitanova 3 2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono al tie break il derby di Superlega! Spettacolare match di Semeniuk
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-11 La Lube sbaglia la ricezione e allora Perugia non p... ► oasport.it
Perin a DAZN: «Trovare una risposta a quello che sta succedendo è difficile ma sono certo che riusciremo. Parliamo spesso con il mister, ci alleniamo bene ma non arrivano i risultati. Sulla mia titolarità…»
di Redazione JuventusNews24Mattia Perin ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte ... ► juventusnews24.com
Derby amaro per la Casertana, Liguori e Golemic regalano i tre punti alla Salernitana
Una rivalità storica. La Casertana ritrova sulla sua strada la Salernitana nel posticipo serale de... ► casertanews.it
Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 27 Ottobre 2025: I Numeri Vincenti di oggi
Appuntamento imperdibile con le estrazioni del MillionDay oggi, 27 ottobre 2025, segui con noi in d... ► atomheartmagazine.co
Caressa rivela: «In questa giornata di Serie A gli arbitri hanno fatto un casino, nasce da quell’indicazione data nell’ultima riunione»
di Redazione Inter News 24Caressa rivela: «In questa giornata di Serie A gli arbitri hanno fatto un ... ► internews24.com
Lazio Juve, Locatelli rivela: “Ecco cosa mi ha detto l’arbitro sul rigore”
Le parole del capitano bianconero sull’episodio del rigore ma soprattutto sui problemi della squadr... ► calciomercato.it
La Juve cade anche a Roma: 1 0 per la Lazio, rete di Basic
ROMA (ITALPRESS) – La Lazio ritrova i tre punti in casa battendo la Juventus per 1-0 nel match che c... ► iltempo.it
Oroscopo di oggi lunedì 27 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno
L'oroscopo di oggi, lunedì 27 ottobre, offre uno sguardo dettagliato sulle influenze astrali che g... ► quotidiano.net
Circumvesuviana di Napoli, dall?eccellenza allo sfascio: conti in ordine ma servizio nel caos
Da fiore all?occhiello dei trasporti campani a simbolo del disatro, al punto che ministri e candidat... ► ilmattino.it
Furti in Cilento: trovata l'auto usata dai ladri, le indagini proseguono
Ritrovata l’auto utilizzata per mettere a segno i furti, tra venerdì e sabato notte, ai danni di d... ► salernotoday.it
Pedullà duro contro il tecnico del Napoli: «Conte, comportamenti inaccettabili. Chivu ci ha dato una lezione»
di Redazione Inter News 24Pedullà ha postato alla luce con grande attenzione gli aspetti del match t... ► internews24.com
Juventus, è crisi nera: 8 gare senza vittorie, è la striscia peggiore dal 2009. E i bianconeri non segnano da 397 minuti: i dati che battono record negativi storici
di Redazione JuventusNews24Juventus, è crisi nera per i bianconeri: tutti i dati del brutto periodo ... ► juventusnews24.com
Kimi Antonelli davanti a Russell per la prima volta! Ma l’ordine di scuderia…
Il ventesimo tentativo è quello buono per Kimi Antonelli per precedere finalmente George Russell al... ► oasport.it