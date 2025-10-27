Il vero scandalo non è l' Authority

Nei giorni scorsi un componente della Authority che ha sanzionato Report per una palese illegalità commessa in una puntata sul caso Sangiuliano-Boccia è entrato nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa a Roma. Pur essendo la persona, Agostino Ghiglia, assolutamente sconosciuta al pubblico, un passante ha pensato bene di immortalare l'ingresso con uno scatto per poi chiedersi: è mo' che faccio di questa fotografia? Massì, mandiamola a Sigfrido Ranucci che magari a lui piace. Cosa puntualmente accaduta e mandata in onda. Siccome qui nessuno è fesso, è chiaro che Ghiglia è stato spiato e pedinato, anche se al momento non sappiamo da chi e su mandato di chi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

