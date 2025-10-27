Il Verdi completamente esaurito per il settimo Concerto della Stagione sinfonica

Triesteprima.it

Le atmosfere oniriche, intrise di uno sconfinato lirismo della passionalità nascente, timida e indomabile, troppo ingenua per sconfiggere l'allure tragica: l'essenza della cifra di?ajkovskij riversata nella sua Ouverture – Fantasia Romeo e Giulietta è magnificamente esternata dalla bacchetta di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

