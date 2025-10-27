Il Vaticano influenza l’accesso all’aborto molto grave L’educazione sessuale a scuola è un tabù? Forse i ministri hanno un problema | così Carolina Crescentini

Adelina Tattilo è stata una donna che si è ritrovata di punto in bianco da sola, con una grande e controversa rivista erotica da gestire come editrice in un ambiente prettamente maschile e fortemente condizionato dalla politica e dalla religione. La storia dell’editrice è al centro di “Mrs Playmen”, la nuova serie Netflix in 7 episodi prodotta da Aurora TV. La serie sara? disponibile solo su Netflix dal 12 novembre. A interpretare il ruolo della Tattilo c’è Carolina Crescentini e con, tra gli altri, Filippo Nigro (Chartroux), Giuseppe Maggio (Luigi Poggi), Francesca Colucci (Elsa) e Domenico Diele (Andrea De Cesari). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

