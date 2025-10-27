Il vademecum anti ladri del sindaco brianzolo e quella richiesta di collaborazione ai cittadini

“Se notate auto sospette allertate subito la polizia locale. Abbiamo realizzato un sistema di controllo agli ingressi del paese”. A parlare, con un post sui social, è Antonio Verbicaro, sindaco di Briosco, che con il cambio dell’ora e l’arrivo del buio già in tardo pomeriggio ha deciso di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

