il trionfo elettorale di milei ha un peso per gli usa ecco quale

“Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro straordinario! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino”. Con queste parole, postate sul suo social network Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato per la vittoria del leader del partito La Libertad Avanza alle elezioni legislative del 26 ottobre. Con più del 40% dei voti, e un’importante vittoria nella provincia di Buenos Aires – finora territorio dei peronisti progressisti -, il partito di Javier Milei si è imposto alle elezioni di metà mandato e ha ottenuto così un vantaggio che gli permetterà portare avanti la sua ambiziosa agenda politica ed economica. 🔗 Leggi su Formiche.net

