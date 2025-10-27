Il Tre svela la tracklist ufficiale del suo nuovo album Anima Nera

Il Tre  svela oggi la tracklist ufficiale del suo nuovo album Anima Nera che porterà dal vivo nei club. Dopo settimane di attesa e anticipazioni, Il Tre  svela oggi la tracklist ufficiale del suo nuovo album Anima Nera, in uscita venerdì 7 novembre 2025  per Warner Music Italy in formato fisico e digitale, già in preorder. Questo terzo lavoro in studio in 11 tracce  si preannuncia come il progetto più personale e riflessivo dell’artista romano, un viaggio introspettivo in cui Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, si mette completamente a nudo affrontando le proprie paure, le ombre e le contraddizioni che lo abitano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

