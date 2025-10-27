Il testimone dell’incidente sulla Colombo | Una gara tra due Bmw prima della morte di Beatrice Bellucci

«Le ragazze sulla Mini Cooper andavano per conto loro. La gara la stavano facendo la Bmw Serie 1 e un’altra macchina, che è scappata. La Bmw? credo che fosse vicina ai 200 chilometri orari ». Un testimone dell’ incidente avvenuto alle 21.30 di venerdì 24 ottobre sulla Cristoforo Colombo a Roma parla della morte di Beatrice Bellucci nell’auto dell’amica Silvia Piancazzo. E torna a ipotizzare la gara tra auto. Si chiama Roberto D.B. e affida le sue parole al Messaggero: «Quella Bmw bianca ha tamponato la Mini e l’ha tirata contro un albero, mentre loro ( Luca Girimonte e l’amico che era con lui sulla Serie 1 ) se la sono cavata con due graffi dopo due giravolte». 🔗 Leggi su Open.online