Il testimone dell’incidente sulla Colombo | Una gara tra due Bmw prima della morte di Beatrice Bellucci
«Le ragazze sulla Mini Cooper andavano per conto loro. La gara la stavano facendo la Bmw Serie 1 e un’altra macchina, che è scappata. La Bmw? credo che fosse vicina ai 200 chilometri orari ». Un testimone dell’ incidente avvenuto alle 21.30 di venerdì 24 ottobre sulla Cristoforo Colombo a Roma parla della morte di Beatrice Bellucci nell’auto dell’amica Silvia Piancazzo. E torna a ipotizzare la gara tra auto. Si chiama Roberto D.B. e affida le sue parole al Messaggero: «Quella Bmw bianca ha tamponato la Mini e l’ha tirata contro un albero, mentre loro ( Luca Girimonte e l’amico che era con lui sulla Serie 1 ) se la sono cavata con due graffi dopo due giravolte». 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
La morte del giovane Raffaele Laera, deceduto in incidente stradale nel 2022 a Castellaneta, è ancora un mistero, ma la procura avanza richiesta di archiviazione. Il legale dei genitori: "Non è stato ascoltato il testimone chiave" - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Sedda, testimone a rischio intimidazione: chiesto l’incidente probatorio - X Vai su X
Il testimone dell’incidente sulla Colombo: «Una gara tra due Bmw prima della morte di Beatrice Bellucci» - Un altro smentisce: solo due coppie di amici ... Secondo open.online