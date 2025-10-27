Il test del missile russo Burevestnik dalla gittata illimitata l’ombra di Putin sulla guerra infinita

Metropolitanmagazine.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il missile russo dalla “gittata illimitata” vola per 14mila chilometri: un test che sa di propaganda, ma a che prezzo? Mosca torna a esibire la sua forza, ma sembra più un atto di disperazione che di potenza. Il Cremlino ha annunciato di aver testato con successo il missile da crociera Burevestnik, un’arma a propulsione nucleare capace (secondo la narrazione ufficiale) di volare per 14mila chilometri senza essere intercettata. Il nome, Burevestnik, in russo significa “uccello delle tempeste”. E la metafora, oggi, sembra più che mai sinistra. L’ombra di Putin sulla guerra infinita. Il test è stato presentato come una dimostrazione di “invincibilità”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il test del missile russo burevestnik dalla gittata illimitata l8217ombra di putin sulla guerra infinita

© Metropolitanmagazine.it - Il test del missile russo Burevestnik dalla “gittata illimitata”, l’ombra di Putin sulla guerra infinita

Argomenti simili trattati di recente

test missile russo burevestnikCos’è questo missile a propulsione nucleare testato dalla Russia - Si chiama Burevestnik e se ne parlava da anni: annunciarlo ora risponde alle esigenze propagandistiche del regime di Putin ... Segnala ilpost.it

test missile russo burevestnikCos'è il nuovo missile nucleare Burevestnik che per Putin: "non ha eguali al mondo" - Secondo Mosca l'ordigno a propulsione nucleare è stato testato con successo. Scrive rainews.it

test missile russo burevestnikCos’è il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik testato dalla Russia: “Ha volato per 14mila km” - Il missile russo a propulsione nucleare ha volato per 14mila km in 15 ore. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Test Missile Russo Burevestnik