Il test del missile russo Burevestnik dalla gittata illimitata l’ombra di Putin sulla guerra infinita
Il missile russo dalla “gittata illimitata” vola per 14mila chilometri: un test che sa di propaganda, ma a che prezzo? Mosca torna a esibire la sua forza, ma sembra più un atto di disperazione che di potenza. Il Cremlino ha annunciato di aver testato con successo il missile da crociera Burevestnik, un’arma a propulsione nucleare capace (secondo la narrazione ufficiale) di volare per 14mila chilometri senza essere intercettata. Il nome, Burevestnik, in russo significa “uccello delle tempeste”. E la metafora, oggi, sembra più che mai sinistra. L’ombra di Putin sulla guerra infinita. Il test è stato presentato come una dimostrazione di “invincibilità”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
