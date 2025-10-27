Nonostante i tagli della legge di bilancio, l’ università pubblica con il suo piccolo Olimpo di 67 rettori, ciascuno geloso custode del proprio feudo, continua a navigare nel mare dei contributi statali. Nel 2025 il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) ha elargito 9,4 miliardi di euro, con tanto di bonus da 336 milioni rispetto all’anno precedente. È vero che, se fosse stato seguito il cronoprogramma deciso dal governo Draghi nel 2022 senza le “limature” attuate dall’esecutivo Meloni, l’aumento sarebbe stato di 9,5 miliardi di euro, ma tant’è. Gli atenei si comportano come rentier del sapere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il tesoro dimenticato nei bilanci delle università pubbliche italiane