Il teletrasporto quantistico | gli scienziati ci riescono con la normale fibra ottica

Immaginate di inviare informazioni in modo istantaneo e completamente sicuro, non attraverso i normali bit dei computer odierni, ma sfruttando le bizzarre leggi della fisica quantistica. Non è più fantascienza alla Star Trek. Nel 2024, un team di ingegneri e fisici ha compiuto un’impresa che ridefinisce i confini del possibile: ha teletrasportato con successo uno stato quantistico di luce attraverso oltre 30 chilometri di cavi in fibra ottica pieni di traffico Internet attivo. Questa dimostrazione, condotta negli Stati Uniti, segna un passo monumentale verso l’Internet quantistico. Contrariamente a quanto si possa pensare, il risultato più eclatante non è solo la distanza, ma il fatto che questo delicatissimo processo sia avvenuto in mezzo al “rumore” dei dati classici – email, video, transazioni bancarie – che ogni giorno percorrono la rete. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

